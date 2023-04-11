В одном из районов Барнаула ввели карантин из-за бешенства

Территория на три километра вокруг границ очага признана неблагополучной по смертельной инфекции

11 апреля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На ограниченной территории в Индустриальном районе Барнаула ввели карантин из-за очага бешенства. Об этом свидетельствует документ, размещенный на официальном портале правовой информации.

Очагом стало личное подсобное хозяйство на улице Барбарисной, расположенное в поселке Спутник. Территория на три километра вокруг границ очага признана неблагополучной по бешенству.

Теперь краевое управление ветеринарии должно будет "утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий" для ликвидации заболевания на вышеуказанной территории.