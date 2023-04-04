В России хотят ужесточить наказание за терроризм
По словам Василия Пискарёва, депутаты также предложат расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное
04 апреля 2023, 07:30, ИА Амител
В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, а также предложат расширить перечень составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв.
По его словам, действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, "но по некоторым составам наказание мягче".
"Будем ужесточать наказание по статьям УК РФ: ст. 205 ("Террористический акт"); ст 205.1 ("Содействие террористической деятельности"); ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность. И что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы", – написал Пискарёв в телеграм-канале.
По словам депутата, любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания.
2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, ещё десятки людей пострадали. По факту произошедшего Следком возбудил дело об убийстве, но вскоре переквалифицировал его в теракт.
07:43:47 04-04-2023
Пожизненное. А во время войны, по законам военного времени
07:51:25 04-04-2023
Хорошо бы ещё деньги,имущество и недвижимость семьи террористов семьям погибшим и пострадавшим от теракта передавать.Так будет справедливо и к тому же впоследствии послужит хоть каким препятствием для задумывающих такого рода преступление.
07:59:27 04-04-2023
Гость,
А войны и нет
08:36:23 04-04-2023
" А войны и нет" - т.е. можно всем разойтись по домам? А убийц и террористов на пожизненное гособеспечение? Нафига я плачу налоги...
08:42:47 04-04-2023
А войны и нет --- ядерной
09:12:50 04-04-2023
Гость, да,большие грибы пока не растут.
09:14:04 04-04-2023
Побои декриминализировали. Сброд распоясали донельзя. Сколько гибнет от побоев? За побои они не хотят ужесточить наказание. А за мошенничество...
09:28:44 04-04-2023
Во франции как?Поимка и арест после терактов,а потом укольчик и допрос,укольчик и пытки.А тут:"Ну я вам пока не буду говорить кто мне помогал" А ведь убиты мирные гражданские в городе...
09:34:41 04-04-2023
укольчик и допрос,укольчик и пытки --- ну это же догадки, никто не видел, а кто видел, не расскажет. а кто рассказывает, может и врать. Но вполне возможно
10:30:55 04-04-2023
Гость, Нафига я плачу налоги...____________
Не знаю.
14:09:52 04-04-2023
Представьте,идёт серия терактов в разных местах города разными группами.Кого-то поймали.А у оперов установка:ни в коем случае не применять особые методы воздействия.Пусть уж наши горожане в это время продолжают погибать от взрывов и автоматных очередей.
14:39:29 04-04-2023
Вчера Надана Фридрихсон в программе Эмпатия Манучи предсказывала ВОЗМОЖНОЕ, то есть по её мнению развитие событий в Европе.Например,на фоне постоянных беспорядков в Париже произошёл какой-то экстраординарный случай.И вот иммигранты,коих там целые кварталы, с бритыми бородами начинают права качать бывшим бритоголовыми.А не ваши ли деды и отцы нещадно воровали недра нашей африканской земли,земли наших предков?И почему же вы сейчас такие богатые?Как в том анекдоте:"Бороду-то я сбрил,но мысли-то остались."