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В России хотят ужесточить наказание за терроризм

По словам Василия Пискарёва, депутаты также предложат расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное

04 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, а также предложат расширить перечень составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв.

По его словам, действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, "но по некоторым составам наказание мягче".

"Будем ужесточать наказание по статьям УК РФ: ст. 205 ("Террористический акт"); ст 205.1 ("Содействие террористической деятельности"); ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность. И что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы", – написал Пискарёв в телеграм-канале.

По словам депутата, любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания.

2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, ещё десятки людей пострадали. По факту произошедшего Следком возбудил дело об убийстве, но вскоре переквалифицировал его в теракт.

Комментарии 12

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Гость

07:43:47 04-04-2023

Пожизненное. А во время войны, по законам военного времени

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Гость

07:51:25 04-04-2023

Хорошо бы ещё деньги,имущество и недвижимость семьи террористов семьям погибшим и пострадавшим от теракта передавать.Так будет справедливо и к тому же впоследствии послужит хоть каким препятствием для задумывающих такого рода преступление.

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Гость

07:59:27 04-04-2023

Гость,
А войны и нет

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Гость

08:36:23 04-04-2023

" А войны и нет" - т.е. можно всем разойтись по домам? А убийц и террористов на пожизненное гособеспечение? Нафига я плачу налоги...

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Гость

08:42:47 04-04-2023

А войны и нет --- ядерной

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Гость

09:12:50 04-04-2023

Гость, да,большие грибы пока не растут.

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Гость

09:14:04 04-04-2023

Побои декриминализировали. Сброд распоясали донельзя. Сколько гибнет от побоев? За побои они не хотят ужесточить наказание. А за мошенничество...

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Гость

09:28:44 04-04-2023

Во франции как?Поимка и арест после терактов,а потом укольчик и допрос,укольчик и пытки.А тут:"Ну я вам пока не буду говорить кто мне помогал" А ведь убиты мирные гражданские в городе...

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Гость

09:34:41 04-04-2023

укольчик и допрос,укольчик и пытки --- ну это же догадки, никто не видел, а кто видел, не расскажет. а кто рассказывает, может и врать. Но вполне возможно

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Гость

10:30:55 04-04-2023

Гость, Нафига я плачу налоги...____________
Не знаю.

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Гость

14:09:52 04-04-2023

Представьте,идёт серия терактов в разных местах города разными группами.Кого-то поймали.А у оперов установка:ни в коем случае не применять особые методы воздействия.Пусть уж наши горожане в это время продолжают погибать от взрывов и автоматных очередей.

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Гость

14:39:29 04-04-2023

Вчера Надана Фридрихсон в программе Эмпатия Манучи предсказывала ВОЗМОЖНОЕ, то есть по её мнению развитие событий в Европе.Например,на фоне постоянных беспорядков в Париже произошёл какой-то экстраординарный случай.И вот иммигранты,коих там целые кварталы, с бритыми бородами начинают права качать бывшим бритоголовыми.А не ваши ли деды и отцы нещадно воровали недра нашей африканской земли,земли наших предков?И почему же вы сейчас такие богатые?Как в том анекдоте:"Бороду-то я сбрил,но мысли-то остались."

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