В России хотят ужесточить наказание за терроризм

По словам Василия Пискарёва, депутаты также предложат расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное

04 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, а также предложат расширить перечень составов с пожизненным лишением свободы, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв.

По его словам, действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, "но по некоторым составам наказание мягче".

"Будем ужесточать наказание по статьям УК РФ: ст. 205 ("Террористический акт"); ст 205.1 ("Содействие террористической деятельности"); ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность. И что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы", – написал Пискарёв в телеграм-канале.

По словам депутата, любой, кто замышляет, планирует теракт, помогает или просто оправдывает террористов, не должен уйти от самого сурового наказания.

2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, ещё десятки людей пострадали. По факту произошедшего Следком возбудил дело об убийстве, но вскоре переквалифицировал его в теракт.