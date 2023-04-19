В России увеличили размер налоговых вычетов на медицину и образование

В случае с детским образованием сумма выросла более чем в два раза

19 апреля 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, максимальный размер суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, вырос с 50 до 110 тысяч рублей. Лимит расходов на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей.

В результате предельный размер налогового вычета на образование детей вырастет с 6,5 тысяч до 14,3 тысяч рублей, а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,5 тысяч до 19,5 тысяч рублей.