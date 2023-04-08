В США исключили переговоры между Россией и Украиной в настоящее время

По словам Энтони Блинкена, РФ "должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры"

08 апреля 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил диалог о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время.

По его словам, РФ "должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры".

"Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время", – сказал он в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

7 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут осуществляться только на основе учёта российских интересов.