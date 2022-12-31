«Вас просто разорвёт». Что нельзя сочетать на новогоднем столе, чтобы пережить праздники и не потерять здоровье

Диетолог рассказала, какие продукты на новогоднем столе являются настоящей гремучей смесью для нашего организма

31 декабря 2022, 06:51, ИА Амител

Новогоднее застолье / Фото: pixabay.com

Новый год по-русски — это праздник с размахом: щедрое меню и льющийся рекой алкоголь. Последствия таких застолий бывают весьма неприятными. По статистике, во время январских каникул на 30% повышается число выездов скорой, связанных с резким ухудшением здоровья. Диетолог Светлана Пустовалова рассказала, как пережить новогодний зажор и не заработать обострение хронических болячек, панкреатит, холецистит и синдром раздражённого кишечника.

Почему мы объедаемся на Новый год?

Во-первых, многие элементарно срываются: до последнего мгновения сидят на диете, чтобы произвести максимальный эффект своей фигурой на участников праздника. Другие за хлопотами просто забывают нормально поесть. Третьи целенаправленно терпят до вечера, чтобы от души наесться вкусностей за новогодним столом. И всё это приводит к печальному результату.

«Нельзя голодать до праздничного застолья, иначе получится то же самое, что сходить голодным в магазин: съедено будет гораздо больше, чем можно и нужно, — предупреждает Светлана Пустовалова.

Врач также указывает, что одна из главных проблем новогоднего застолья — обильный приём пищи тогда, когда наш организм к этому совершенно не готов. Ведь праздничный ужин в этот день довольно поздний. Организм уже расслабился, настроился на отдых, а ему «бац — и вторая смена!» Чрезмерная нагрузка на желудочно-кишечный тракт в нережимное время пойдёт во вред, и лишние кило и граммы на боках — это ещё меньшее из зол.

Усугубляет новогоднее обжорство и алкоголь. Любые спиртные напитки ослабляют самоконтроль, и вы точно позволите себе лишнего, а угрызения совести и желудка придут гораздо позже.

Что должно быть на новогоднем столе?

«Новый год — это, прежде всего, встречи с друзьями, приятное общение, веселье. Уберите всё это, оставьте только еду — и праздника не будет, — считает эксперт. — Не стоит делать из еды культ, наготавливать, как на свадьбу, заливать всё литрами майонеза. Пусть на вашем столе будут продукты, соответствующие здоровому питанию, — это лучший вход в новогодние гулянья».

В первую очередь, это белковая пища — нежирное мясо, рыба, птица, морепродукты, блюда из яиц. Лучше, чтобы они были тушёные или запечённые, не жареные.

Обязательно поставьте на стол овощи и зелень. Нарезка или салат, заправленный растительным маслом, — отличный гарнир к новогодним мясным блюдам. А вот картофель и рис на гарнир выбирать нежелательно: в них слишком много крахмала, а значит, и ненужных быстрых углеводов.

По этой же причине откажитесь от сладких газированных напитков и магазинных соков — лучше замените их ягодными морсами или обыкновенной водой.

Торт, конфеты и пирожные в качестве традиционного апофеоза новогодней ночи тоже лучше не планировать. Огромное количество калорий в дополнение к уже съеденным в течение вечера совершенно точно будет лишним, уверена Светлана Пустовалова. Вместо них диетолог рекомендует приготовить (или купить) умеренно сладкий десерт на основе творога или йогурта и фруктов.

Также эксперт напоминает о «золотом правиле» диетологии — правиле тарелки. Оно очень простое и эффективное: берёте неглубокую тарелку около 20 см в диаметре, мысленно делите пополам, одну половину заполняете овощами и зеленью, а вторую снова половините — с одной стороны будет белковая пища (мясо/рыба/яйца), а с другой — гарнир.

«Если в самом начале праздничного вечера заполнить свою индивидуальную тарелку по этому принципу, в комплексе увидеть объём пищи, который предстоит съесть, вам будет гораздо легче удержать себя в рамках. Визуализация — отличный аргумент, чтобы не подкладывать из разных салатников и блюд в течение вечера», — считает Светлана Пустовалова.

Ещё один совет: минут за 15-20 до застолья выпейте стакан чистой воды. Она подготовит пищеварительный тракт к приёму пищи и поможет съесть меньше.

Какие продукты нельзя сочетать в новогоднем меню?

А такие продукты есть. Например, жир плюс алкоголь — это «бомба» для поджелудочной железы. Такое сочетание в несколько раз увеличивает риск обострения хронического и развития острого панкреатита (воспаление поджелудочной, сопровождается болью, тошнотой, диареей (или, наоборот, запором), икотой и даже скачками давления, высокой температурой, обезвоживанием и механической желтухой, — прим. ред.).

Так что закусывать спиртные напитки салатами с майонезом, жирным мясом или пирожными с масляным кремом — это очень, очень плохая идея, говорит эксперт.

Сочетание животных и растительных жиров (жареное мясо) может привести к желчегонному эффекту, что опасно при наличии камней в желчном пузыре и протоках.

Также врач категорически не советует смешивать бобовые, виноград и алкоголь. «Это сочетание вызывает повышенное газообразование — вас просто разорвёт», — говорит врач.

Ещё одна «гремучая смесь» — огурец и арахис, причём речь идёт не только о несовместимости их в одном блюде, но и на одном столе. В «тандеме» они оказывают негативное влияние на работу почек и могут стать причиной диареи. Кроме того, арахис считается аллергеном, поэтому прежде чем составлять меню, желательно поинтересоваться у гостей о наличии аллергии на этот продукт.

Врач рекомендует с большой осторожностью относиться к многокомпонентным салатам, особенно если вы делаете их впервые. Порой сочетания ингредиентов в них могут привести к неожиданным и весьма неприятным последствиям.

«Почему дети до года вообще не едят салаты, а только монопродукты? С удовольствием уплетают пюре из брокколи без соли? Потому что генетическая память подсказывает им, что полезнее для организма. С возрастом мы „портим“ её разными усилителями вкуса и ароматизаторами и делаем выбор в пользу в первую очередь вкусного, а не полезного», — объясняет врач.

Как правильно выйти из новогоднего зажора?

Если после застолья вы чувствуете «тяжесть» со стороны пищеварительной системы, примите любые ферменты, помогающие перевариванию пищи и устройте разгрузочный день. Но только не надо голодать.

«Некоторые после праздников делают себе день отказа от еды — в наказание за съеденное накануне. Другие, наоборот, в приступе экономии усиленно доедают наготовленные на Новый год, как в последний день Помпеи, блюда. Такие качели ни к чему хорошему не приводят. Попейте нежирный кефир, съешьте кусочек рыбы или нежирного мяса с овощами — дайте своему организму отдохнуть и восстановиться», — советует Светлана Пустовалова.

И обязательно — лёгкая физическая нагрузка. Прогулка пешком или на лыжах на свежем воздухе или аэробная (не силовая) тренировка в зале помогут бережно избавиться от лишних калорий, прибавят сил и поднимут настроение.