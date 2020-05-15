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Были завзятые мясоеды и молочники - ага, блюдете заповедь про козленка и молоко его матери? Видел в одной странюшке столовые, где мясные и молочные блюда в разных концах зала. Но продолжительность жизни у них примерно такая же, как у нас. И знаю массу примеров как любители мяса и молока доживают до преклонных лет (85 - 90)
"Эффект ноцебо". Алтайский врач о том, как на жителей края влияют перемены погоды
14 часов назад
А что делать пешеходу, если по пешеходному переходу едет авто? Например, так сплошь и рядом бывает на пересечении Партизанская-Челюскинцев, где авто преспокойно по переходу заезжают на тротуар и ездят вокруг дома. Там сейчас, выходя из магазина, можно прямо с крыльца угодить под колёса.
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Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире