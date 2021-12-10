Новости
Видео
Видео
И полюбоваться, и поиграть. Делаем воздушного тигра из шариков
10 декабря 2021, 06:47
Необычно яркий метеор пролетел над Ижевском и попал на десятки видеорегистраторов
18 ноября 2021, 16:12
1
Замело. Ноябрьский снегопад принёс в Барнаул треть месячной нормы осадков
18 ноября 2021, 13:33
12
Жуткие и креативные тыквы на Хэллоуин
30 октября 2021, 08:30
3
Апокалипсис наступает. Жуткая песчаная буря накрыла Бразилию
28 сентября 2021, 12:21
3
Десять лет назад разбились хоккеисты "Локомотива"
7 сентября 2021, 15:21
ВДНХ, петуньи и город без пробок. Каким был Барнаул 40 лет назад
20 июля 2021, 07:18
7
Пошла жара. Учимся у животных, как спастись от летнего зноя
17 июня 2021, 07:55
Готовимся к Пасхе. Как оригинально покрасить яйца
29 апреля 2021, 08:42
БТР? А может, лучше семейство кабанов? Кого можно встретить на городских дорогах
17 марта 2021, 07:18
3
Родился в Китае, постигает дзен и верит в любовь. Как томский дворник покорил Сеть
17 февраля 2021, 06:32
1
Пять причин улыбнуться в День хорошего настроения
4 февраля 2021, 06:32
1
Новогодняя нежность. Изящная прическа на праздничный вечер
30 декабря 2020, 12:37
Новогодняя прическа себе или ребенку. Как сделать хвост с объемной косой
29 декабря 2020, 13:06
Плойка и две резинки. Простой способ сделать объемную укладку
27 декабря 2020, 10:01
Создаем новогоднее настроение. Как вырезать снежинку из бумаги?
26 ноября 2020, 08:15
1
Отважные и артистичные. За что мы любим животных?
5 октября 2020, 15:51
Настоящая война. Как в Белоруссии силовики жестко подавляют массовые протесты
12 августа 2020, 13:32
106
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети
2 мая 2020, 07:42
Широкая Масленица. Как барнаульцы проводили зиму
2 марта 2020, 17:07
1
"Побрит, пострижен и слегка выпимши". Настоящий мужчина глазами барнаульцев
23 февраля 2020, 08:35
7
Как замело Барнаул перед Новым годом и почему не стоит выезжать за пределы города
25 декабря 2019, 17:05
3
На Чукотке обнаружили белого медведя с надписью "Т-34" на боку
3 декабря 2019, 09:06
22
Барнаульский скульптор придумал, как оживить “мертвую” Мало-Тобольскую
23 октября 2019, 13:41
"Зимняя вишня": кемеровчане год спустя идут почтить память жертв трагедии
25 марта 2019, 12:33
Показать еще