220 километров в час: метеорологи показали приближение урагана "Ирма" к США

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Ураган "Ирма", движущийся со стороны Атлантического океана к берегам США, набирает силу — скорость ветра в центре циклона достигает уже 220 километров в час.

Стихии присвоена четвертая из пяти возможных категорий мощности. Ураган приближается к островам Карибского бассейна и берегам штата Флорида в США.

По решению губернатора американского штата здесь уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Между тем независимый климатический центр опубликовал видео со спутника, на котором видно приближение урагана "Ирма".