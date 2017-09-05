220 километров в час: метеорологи показали приближение урагана "Ирма" к США
На атлантическом побережье в связи с разгулом стихии объявлен режим ЧС
5 сентября 2017, 13:02
Фото: youtube.com
Ураган "Ирма", движущийся со стороны Атлантического океана к берегам США, набирает силу — скорость ветра в центре циклона достигает уже 220 километров в час.
Стихии присвоена четвертая из пяти возможных категорий мощности. Ураган приближается к островам Карибского бассейна и берегам штата Флорида в США.
По решению губернатора американского штата здесь уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
Между тем независимый климатический центр опубликовал видео со спутника, на котором видно приближение урагана "Ирма".
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