Австралийские дезинсекторы сняли на видео гигантского паука-охотника
Жуткое зрелище повергло в шок специалистов, проверявших дом на наличие термитов
Фото: facebook.com
Дезинсекторы из Австралии, которые проверяли дом на наличие термитов, увидели жуткое зрелище, повергнувшее в шок самих специалистов, пишет портал VSE42.
Уточняется, что рабочие службы контроля насекомых в городе Брисбен нашли на чердаке паучье гнездо с множеством только что вылупившихся детенышей. После того, как маленькие паучата разбежались по сторонам, в кадре ненадолго появилась их "мамаша" размером порядка 10 сантиметров.
"Сегодня во время проверки на термитов я наткнулся на этого огромного серого паука-охотника, охраняющего только что вылупившиеся яйца и детенышей", - написал в Facebook автор видео, один из дезинсекторов.
Борцы с насекомыми отметили, что пауки-охотники безвредны для человека, однако назвали увиденное зрелище неприятным, порекомендовав не смотреть ролик слабонервным.
В комментариях к видео пользователи отметили, что после такого сожгли бы свой дом, а также сравнили видео с кадрами фильма ужасов про пауков.