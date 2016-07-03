Автопробег выпускников академии ФСБ на Gelandewagen "взорвал" интернет

Фото: youtube.com

Видеоролик, на котором зафиксирован автопробег выпускников академии ФСБ на люксовых автомобилях Mercedes Gelandewagen в Москве, взорвало сетевое сообщество.

Так, на хостинге Youtube и в Instagram были размещены видеоролики, на которых несколько десятков Gelandewagen передвигаются по улицам Москвы, нарушая правила дорожного движения.

Инцидент имел место около двух недель назад. По информации СМИ, заезд устроили выпускники академии ФСБ.

Видео ролики активно комментируются пользователями сети. Причем, отношение к нему очень разное – от сугубо отрицательного до крайне положительного.

Между тем известно, что полиция уже начала проверку по сообщениям о том, что участники заезда нарушили правила дорожного движения.