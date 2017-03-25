Барнаульцы обсуждают "катастрофу" в придорожном туалете. Видео

Фото: youtube.com

Жители столицы Алтайского края обсуждают опубликованный в сети ролик, на котором запечатлено обрушение туалета. Соответствующая запись размещена в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

В опубликованном ролике видно, как мужчина за рулем с детьми в салоне подъезжает к общественному туалету рядом с трассой, а через несколько секунд стенки сооружения проваливаются внутрь. "Хорошо, мы туда не зашли!" - прокомментировали произошедшее дети.

В подписи уточняется, что инцидент произошел в селе Мангистау Мангистауской области Казахстана.

"А теперь представьте, если бы приехали раньше на мгновение, и детишки пошли бы туда. Как раз мальчик и девочка, в две разные кабинки", - пишет автор ролика.