Флаги России бросили во время речи Трампа в Пенсильвании. Видео

Фото: twitter.com

Российские триколоры запустили в воздух во время выступления президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.

Это случилось как раз в тот момент, когда глава Белого Дома произносил свой главный политический лозунг: "Make America great agaian".

Человек, бросивший российские флаги, расположился так, что триколоры точно попали в объектив камер.

Отметим, что похожий инцидент имел место в феврале.

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW