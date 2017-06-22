Как спастись от летнего зноя: видеосоветы от милейших панд

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Лето в разгаре, а вместе с ним и присущие этому времени года зной и жара. Как утолить жажду, найти спасительную прохладу и сделать свою жизнь еще приятнее, знают милейшие панды.

Можно, например, съесть арбуз

А можно насыпать в тазик льда

А если тазика мало, то никто не мешает найти целую глыбу льда

Ну, а если этого нет под рукой, то проще всего интеллигентно полакомиться мороженым