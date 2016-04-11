Концерт Ирины Дубцовой в Гомеле закончился скандалом

Поклонники певицы утверждают, что она была пьяна, а организаторы говорят, что это аллергия на березу

11 апреля 2016, 21:06

Настоящим скандалом закончился концерт певицы Ирины Дубцовой в городе Гомель, где она выступала в рамках гастрольного тура с новой программой "Люби меня долго". После возвращения с концерта, на котором певица исполнила несколько песен и ушла со сцены, зрители бросились писать сообщения в соцсетях, что Дубцова была пьяна. Концерт остановили после того, как к сцене подошел мужчина и что-то сказал певице. Раздраженная певица покинула зал прямо во время концерта.

Организаторы сослались на приступ аллергии на березу у Дубцовой.

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