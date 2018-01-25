Крикливый японский турист искупался в реке при -60 градусах в Якутии
Мужчина нырнул в воду несколько раз
25 января 2018, 19:23
Фото: youtube.com
Турист из Японии решил проверить себя на прочность и искупаться в реке в Оймяконе (Якутия) в 60-градусный мороз. Об этом пишет "Лента.ру".
В опубликованном на видеохостинге YouTube ролике видно, как японец в одних плавках выбегает из микроавтобуса, говорит несколько слов снимающим его людям и заходит в воду. Мужчина несколько раз ныряет, а затем с криком забегает обратно в транспорт.
Издание отмечает, что ролик появился в Сети 22 января. С тех пор его посмотрели уже свыше 217 тысяч раз.
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