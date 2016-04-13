Marvel показал первый трейлер "Доктора Стрэнджа" с Камбербэтчем

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Компания Marvel Entertainment представила первый трейлер фильма "Доктор Стрэндж", главную роль в котором сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч.

В картине рассказывается о нейрохирурге Стефане Стрэндже, который после автомобильной аварии открывает для себя тайный магический мир. В фильме также снимались Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел Макадамс.

Премьера ленты запланирована на 4 ноября 2016 года. Ожидается, что "Доктор Стрэнж" станет персонажем вселенной "Мстителей" и может появиться уже в новых приключениях супергероев в фильме "Война Бесконечности", запланированном на 2018 год. Ранее режиссеры ленты – братья Руссо – анонсировали, что в нем появится Тор и "Звездный Лорд".