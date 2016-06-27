Мультфильм про вылет сборной России по футболу с Евро гуляет по интернету
Какие указания дает Слуцкий Березуцкому, Дзюбе, Акинфееву и Кокорину
27 июня 2016, 14:52
Короткий мультфильм появился в интернете о российской сборной по футболу. Он в шутливой форме высмеивает вылет команды с Евро-2016.
Российская команда сыграла последнюю игру в Евро 21 июня со сборной Уэльса. Игра закончилась со счетом 0:3.
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Таким образом, РФ заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы по футболу во Франции. После этого главный тренер сборной Леонид Слуцкий подал в отставку.
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