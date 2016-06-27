Мультфильм про вылет сборной России по футболу с Евро гуляет по интернету

Короткий мультфильм появился в интернете о российской сборной по футболу. Он в шутливой форме высмеивает вылет команды с Евро-2016.

Российская команда сыграла последнюю игру в Евро 21 июня со сборной Уэльса. Игра закончилась со счетом 0:3.

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Таким образом, РФ заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы по футболу во Франции. После этого главный тренер сборной Леонид Слуцкий подал в отставку.

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