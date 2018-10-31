Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса за гигантский "автомобильный танец"

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Ближневосточное подразделение Nissan установило рекорд Книги Гиннесса по танцам в пустыне. 180 внедорожников Patrol создали самую большую в мире "живую" фигуру, пишет РБК.

Автомобили "нарисовали" фигуру "летящего над арабской пустыней сокола". Местом для установки рекорда была выбрана площадка перед стадионом регбийной команды The Sevens в Дубае. 180 машин синхронно двигались по заранее размеченным линиям длиной почти 1,5 километра.

Отмечается, что Nissan Patrol попадает в Книгу Гиннесса уже в третий раз. В августе 2013 года внедорожник в аэропорту Шарджи отбуксировал на расстояние свыше 50 метров 170-тонный транспортный самолет Ил-76. А в 2015 году установил рекорд по скоростному подъему на песчаную дюну высотой 100 метров.