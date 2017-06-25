Новосибирцы стали призерами фестиваля "Жар-птица" с мультфильмом про кота

Фото: youtube.com

Студия "МультПривет" из новосибирского поселка Кольцово стала победителем Всероссийского мультипликационного фестиваля "Жар-птица 2017" с черно-белым мультиком про кота, передает портал НГС.Новости.

Глава студии Алексей Усков подчеркнул, что "Жар-птица" является одним из самых крупных фестивалей детского мультипликационного кино в России. Всего участвовали 50 студий с более 80 мультфильмами. "География — от Калининграда до Владивостока. И наш мультик попал в 10-ку лучших", — цитирует издание слова Ускова.

Он также отметил, что мультфильм новосибирцев был сделан из-за желания детей экспериментировать - они захотели попробовать снять черно-белое произведение. Руководитель студии отметил, что теперь ребята будут участвовать во всех конкурсах.

В мультфильме показан человек, который на пути в магазин встречает черного кота. Испугавшись плохой приметы, он берет и перекрашивает кота в белый цвет. Мультфильм длится около минуты.