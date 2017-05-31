Опубликовано видео атаки на объекты ИГ в Сирии кораблями ВМФ РФ

Фото: youtube.com

Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения объектов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на канал военного ведомства на YouTube.

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Общество Шойгу доложил Путину об успешных пусках "Калибров" по боевикам в Сирии

Уточняется, что съемка велась с беспилотника.

Напомним, военные запустили четыре крылатые ракеты типа "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" и субмарины "Краснодар" по объектам боевиков рядом с сирийской Пальмирой. В министерстве добавили, что все намеченные цели были уничтожены.

Позже глава военного ведомства Сергей Шойгу отчитался об успешной операции перед президентом РФ Владимиром Путиным.