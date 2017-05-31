Опубликовано видео атаки на объекты ИГ в Сирии кораблями ВМФ РФ
Съемка рядом с Пальмирой велась с беспилотника
31 мая 2017, 16:23
Фото: youtube.com
Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения объектов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на канал военного ведомства на YouTube.
Уточняется, что съемка велась с беспилотника.
Напомним, военные запустили четыре крылатые ракеты типа "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" и субмарины "Краснодар" по объектам боевиков рядом с сирийской Пальмирой. В министерстве добавили, что все намеченные цели были уничтожены.
Позже глава военного ведомства Сергей Шойгу отчитался об успешной операции перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Комментарии
Новости партнеров