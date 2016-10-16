Опубликовано видео, как патриарх Кирилл отказался жать руку роботу Федору

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Робот-андроид SAR-401 поприветствовал патриарха Кирилла во время выставки в рамках православного студенческого форума. Робота называют Федором. В тот момент, когда рядом с ним проходил патриарх Кирилл, робот поприветствовал его. Патриарх не стал жать руку, протянутую роботом, но дал высокую оценку его разработчикам.

"Это очень важное направление сейчас. Неизвестно, что будет через пару десятков лет. Может быть, мы будем себя им так показывать, как сейчас они показывают нам себя", – сказал глава церкви.