Опубликовано видео штурма отеля, где отдыхал Эрдоган
На кадрах слышны выстрелы, а также зафиксировано проникновение мятежников в номера гостиницы
Фото: twimg.com
В интернете опубликовали кадры, на которых зафиксирован момент штурма мятежниками отеля в Мармарисе, где якобы отдыхал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
На записи слышны выстрелы и видно, как участники мятежа проникают в номера гостиницы, которые оставили посетителям отеля. Также на кадрах показан ущерб, нанесенный заведению.
Видео разместило в своем Twitter информационное агентство Anadolu.
Ранее появилась информация, что попытку захвата гостиницы сорвал отряд спецназа, который охранял турецкого лидера. Сам президент страны покинул свой номер за полчаса до начала атаки.
Напомним, в пятницу, 15 июля, турецкие военные попытались осуществить государственный переворот в стране. После провала путча силовики задержали свыше шести тысяч человек, среди них были также военные чины высшего и среднего звена.
Согласно официальным данным Анкары, во время попытки мятежа погибли 290 человек. Власти считают ответственным за переворот оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в Пенсильвании. Эрдоган потребовал у Вашингтона его выдачи и готовится направить официальный запрос в Минюст США.