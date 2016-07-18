Опубликовано видео штурма отеля, где отдыхал Эрдоган

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В интернете опубликовали кадры, на которых зафиксирован момент штурма мятежниками отеля в Мармарисе, где якобы отдыхал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

На записи слышны выстрелы и видно, как участники мятежа проникают в номера гостиницы, которые оставили посетителям отеля. Также на кадрах показан ущерб, нанесенный заведению.

Видео разместило в своем Twitter информационное агентство Anadolu.

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Политика Мятежники собирались убить Эрдогана на отдыхе в Мармарисе – СМИ

Ранее появилась информация, что попытку захвата гостиницы сорвал отряд спецназа, который охранял турецкого лидера. Сам президент страны покинул свой номер за полчаса до начала атаки.

Напомним, в пятницу, 15 июля, турецкие военные попытались осуществить государственный переворот в стране. После провала путча силовики задержали свыше шести тысяч человек, среди них были также военные чины высшего и среднего звена.

Согласно официальным данным Анкары, во время попытки мятежа погибли 290 человек. Власти считают ответственным за переворот оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в Пенсильвании. Эрдоган потребовал у Вашингтона его выдачи и готовится направить официальный запрос в Минюст США.