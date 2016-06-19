Пассажир снял на видео одновременную посадку двух самолетов в аэропорту
На кадрах видно, как Airbus A321 и Airbus A320 синхронно приземляются на параллельные взлетно-посадочные полосы
19 июня 2016, 12:59
Фото: youtube.com
Пользователь S Shady выложил на YouTube видеозапись одновременной посадки двух самолетов в международном аэропорту Сан-Франциско.
Автор видео был пассажиром одного из лайнеров. На кадрах видно, как два судна - Airbus A321 и Airbus A320 - синхронно приземляются на расположенные рядом взлетно-посадочные полосы.
Ролик, опубликованный в начале этой недели, посмотрели уже около полумиллиона человек.
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