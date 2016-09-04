Показываем кадры с места крушения судна у турецкого побережья

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Турецкое агентство Anadolu Ajansı разместило видео с места крушения судна, которое опрокинулось в у берегов Антальи. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, силы береговой охраны спасли 84 человека, 33 пассажира судна получили травмы, а еще двое пропали без вести. Напомним, что среди пострадавших есть россиянка, однако состояние ее здоровья не вызывает опасений.

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Турецкое судно Kurt-C отправилось на однодневный тур, но плохая погода вынудила капитана преждевременно завершить прогулку. По данным агентства, когда до берега оставалось около двух миль (3,2 километра), судно начало крениться, а затем опрокинулось на бок.