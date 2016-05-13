Правильный рис или марка обуви: что знают о праймериз барнаульцы? Опрос

22 мая по всей России, в том числе и в Алтайском крае, состоится предварительное голосование партии "Единая Россия", или праймериз. Информационный портал Amic.ru неоднократно рассказывал своим читателям об этом новом политическом процессе. Например, здесь "Что такое предварительное голосование, или праймериз "Единой России"?" или здесь "Неявная конкуренция: кто победит на думских праймериз в Алтайском крае"

Однако многие жители региона до сих пор не знают, что это такое.

Amic.ru и Центр политического консалтинга Politcentr com провели опрос среди обычных барнаульцев. Среди более чем сотни опрошенных не более десяти знали, что такое праймериз. Остальные могли только предполагать, и эти предположения порой были очень неожиданны.

Внимание! Видео не является постановочным. Все люди, попавшие в кадр, – реальные жители региона, высказавшие свое настоящее мнение. Все определения они давали самостоятельно.