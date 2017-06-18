Президент Коста-Рики проглотил осу во время общения с журналистами. Видео

Фото: youtube.com

Неприятный инцидент произошел с президентом Коста Рики Луисом Гильермо Солисом. В ходе выступления перед журналистами он проглотил маленькую осу, сообщает "Российская газета" со ссылкой на канал ABC 6.

На размещенном в сети ролике видно, как насекомое залетело в рот Солису, когда он произносил речь об открытии бетонного завода в южной части Коста-Рики. Президент сделал небольшую паузу, а после этого запил осу водой из бутылки.

"Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает", - со смехом произнес президент, добавив в шутку, что он съел "чистый белок".