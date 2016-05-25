Президент Путин подарил картину патриарху Кириллу на день тезоименитства
Памятный подарок президент Путин вручил патриарху Кириллу во вторник, 24 мая
25 мая 2016, 05:42
Фото: скриншот с экрана
Президент России Владимир Путин поздравил во вторник, 24 мая, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. На этот праздник глава российского государства подарил патриарху картину с изображением соборов Московского Кремля. Об этом пишет РИА Новости.
"Ваше Святейшество, здравствуйте! С праздником, хочу пожелать вам всего самого хорошего", — сказал Путин.
В свою очередь, патриарх поблагодарил президента за поздравления.
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