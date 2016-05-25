Президент Путин подарил картину патриарху Кириллу на день тезоименитства

Памятный подарок президент Путин вручил патриарху Кириллу во вторник, 24 мая

25 мая 2016, 05:42

Фото: скриншот с экрана

Президент России Владимир Путин поздравил во вторник, 24 мая,  Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. На этот праздник глава российского государства подарил патриарху  картину с изображением соборов Московского Кремля. Об этом пишет РИА Новости.

"Ваше Святейшество, здравствуйте! С праздником, хочу пожелать вам всего самого хорошего", — сказал Путин.

В свою очередь, патриарх поблагодарил президента за поздравления.

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