Робот случайно спасает ребенка: ученые из Сколково сняли вирусное видео
Как уверены создатели робота, последствия для ребенка "могли быть плачевными"
Ученые из Сколково сняли вирусное видео про созданного ими умного робота, на котором аппарат якобы случайно спасает от падения ребенка, залезшего на стеллаж. Видео выложено на YouTube-канале робота.
"Инцидент произошел 4 июля в Пермском политехническом университете во время подготовки к церемонии награждения выпускников. Promobot был приглашен для участия в мероприятии, робот находился в коридоре с техническим оборудованием. В этот момент в помещение забежал ребенок и решил забраться на стеллаж. Стеллаж стал терять равновесие, но Promobot успел остановить падение. Робот начал двигаться к девочке, когда та только начала лезть наверх, потому в момент опасности был рядом, выставил вперед руку и удержал шкаф. В результате никто не пострадал, девочка убежала. Вскоре нашлись ее родители, которые пришли на мероприятие", - говорится в описании.
Как поясняется, в момент, когда робот увидел девочку, у него был включен режим зеркала - он повторяет движения человека, находящегося в поле зрения. Поэтому, когда ребенок начал двигаться к стеллажу, робот двинулся в том же направлении. Когда ребенок начал поднимать руки, чтобы залезть на стеллаж, робот тоже начал поднимать руки.
"Мы рады, что Promobot оказался там в этот момент, иначе последствия могли быть плачевными для ребенка", - пишут создатели.
По их заявлениям, Промобот может распознавать лица, составлять аналитические отчеты о посетителях, а благодаря лингвистической базе и нейросетям выстраивает диалог в зависимости от контекста, и это не все возможности.