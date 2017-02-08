Ролик с экстремальными развлечениями Обамы вызвал бурную реакцию в сети
В отпуске бывший президент США решил заняться настоящими экстремальными развлечениями
Фото: chaspik.spb.ru
Экс-президент США Барак Обама, находясь в отпуске, решил попробовать экстремальные виды спорта. На видеохостинге Youtube появился ролик, где бывший президент вместе с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном прыгает на волнах.
В сеть это видео было выставлено только во вторник, 7 февраля. И за один день оно набрало почти два миллиона просмотров.
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Как пишет Lenta.ru, Обама с другом отдыхают на яхте недалеко от острова-курорта Москито. В итоге бывший президент победил миллиардера, обогнав его на 50 метров.
Как ранее сообщало ИА "Амител", первый день после президентства Барак Обама провел за игрой в гольф.