Рождественский ролик про двух пожилых мишек стал хитом интернета

Более 3,5 млн просмотров собрал за неделю рождественский ролик про двух пожилых мишек, которые прилетели в лондонский аэропорт Хитроу.

Ролик называется Coming Home for Christmas. В нем семейная пара мишек летит к семье отметить Рождество. Трогательные, но растерянные медведи собрали массу милых комментариев. Смотрим и умиляемся.