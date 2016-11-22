Рождественский ролик про двух пожилых мишек стал хитом интернета

Смотрим трогательное видео о том, что приехать домой — самый лучший подарок

23 ноября 2016, 02:02

Более 3,5 млн просмотров собрал за неделю рождественский ролик про двух пожилых мишек, которые прилетели в лондонский аэропорт Хитроу.

Ролик называется Coming Home for Christmas. В нем семейная пара мишек летит к семье отметить Рождество. Трогательные, но растерянные медведи собрали массу милых комментариев. Смотрим и умиляемся.

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