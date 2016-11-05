Русских персонажей из 48 боевиков Голливуда собрали в одном видео
В ролике используются фрагменты из фильмов "Тихоокеанский рубеж", "Рокки 4", "Стартрек" и других
6 ноября 2016, 01:08
Фото: vimeo.com
Подборку из 48 голливудских фильмов с русскими персонажами сделал пользователь портала Vimeo.
В нарезке используются кадры из картин "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008), "Тихоокеанский рубеж" (2013), "Агенты А.Н.К.Л." (2015), "Рокки 4" (1985), "Армагеддон" (1998), "Красная жара" (1988) и других.
В ролике среди "русских" можно, например, увидеть Арнольда Шварценеггера и Дольфа Лундгрена.
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