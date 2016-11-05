Русских персонажей из 48 боевиков Голливуда собрали в одном видео

Фото: vimeo.com

Подборку из 48 голливудских фильмов с русскими персонажами сделал пользователь портала Vimeo.

В нарезке используются кадры из картин "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008), "Тихоокеанский рубеж" (2013), "Агенты А.Н.К.Л." (2015), "Рокки 4" (1985), "Армагеддон" (1998), "Красная жара" (1988) и других.

В ролике среди "русских" можно, например, увидеть Арнольда Шварценеггера и Дольфа Лундгрена.