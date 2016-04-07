Трейлер новых "Звездных войн" поражает своим масштабом

Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма Гарета Эдвардса "Звёздные войны: Изгой" – спин-оффа легендарной фантастической саги.

Действие фильма будет происходить после событий "Мести Ситхов", а сюжет сфокусируется на группе повстанцев, планирующей выкрасть чертежи "Звезды смерти" – мощнейшей боевой станции Империи, способной распылять целые планеты.

В фильме снимались Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Донни Йен. Режиссером ленты выступил Гарет Эдвардс, который до этого занимался постановкой ремейка фильма "Годзилла". Выход картины в прокат намечен на 16 декабря.

Седьмой эпизод "Звездных войн" собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов. Съемки восьмого сейчас идут полным ходом, а его премьера назначена на декабрь 2017 года. Режиссером выступает Райан Джонсон.