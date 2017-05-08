Труженице тыла в Барнауле сделали ремонт гостиной в подарок к 9 мая. Видео

Как сделать ремонт гостиной в рекордные сроки, полностью изменив при этом стиль и сделав помещение просторнее? Ответ на это вопрос знают в редакции телекомпании "Катунь 24". Специально к 9 мая телекомпания сделала ремонт в подарок труженице тыла, почетному учителю РФ Алевтине Александровне Чинаревой. Дизайнер и строители полностью изменили гостиную в "хрущевке" и теперь пенсионерка может исполнить свою мечту - проводить встречи ветеранов войны у себя дома в уютной и светлой гостиной. Как быстро сделать ремонт с "изюминкой", не потратив при этом много денег, рассказывает и показывает программа "Это ремонт!".

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