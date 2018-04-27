Учитель мучил непоседливого школьника в Мурманске, пытаясь его успокоить

Учитель в одной из школ Мурманска схватил непоседливого школьника, которого решил успокоить. Видеозаписью заинтересовались в СУ СК России по области, начав проверку по факту произошедшего.

На попавших в Сеть кадрах видно, что педагог в течение нескольких минут держит мальчика за шею, приказывая ему сидеть спокойно и молчать.

Школьник краснеет, пытается вырваться и кричит, что расскажет все родителям. Учитель говорит, что его мама "разрешила ему делать с ним все что угодно".

Следователи сообщили, что в ходе проверки опросят пострадавшего мальчика, его родителей и возможных свидетелей. Также будет установлено наличие либо отсутствие телесных повреждений у ребенка.