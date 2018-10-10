В сети выложили новый эпизод "Возвращения в Простоквашино"

Фото: youtube.com

В интернете опубликовали новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино". Об этом сообщает RT, ссылаясь на YouTube-канал "Союзмультфильма".

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Видео В Сети появилась шестая серия нового "Простоквашино"

Седьмая серия называется "Ген героя". Анонс звучит так: "Однажды Шарик показал фотографию своего папы Деде Фёдору, который предположил, что папа был пожарным. Это очень вдохновило Шарика на подвиги, но оказалось, что почтальон Печкин знает о папе чуть больше. Как же это повлияет на его судьбу или судьбу всех жителей Простоквашино?"

Эпизод появился на канале накануне, 9 октября, и набрал уже около 16 тысяч просмотров.

Напомним, первая серия "Возвращения в Простоквашино" появилась в сети 3 апреля.

В новых эпизодах Шарику голос подарил Гарик Сукачев, Печкину - Иван Охлобыстин, маме Дяди Федора — Юлия Меньшова, главному герою - Алексей Онежен, а коту Матроскину - Антон Табаков.