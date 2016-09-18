Видео драки возле посольства России в Киеве
Лидера "Национал-патриотического движения Украины" Михаила Ковальчука, избившего избирателя, отпустили
18 сентября 2016, 20:59
Фото: youtube.com
Кадры драки возле посольства России в Киеве, произошедшей в воскресенье, 18 сентября, появились в сети.
Отметим, что сегодня украинские националисты перегородили вход в здание посольства РФ, пытаясь помешать проведению выборов в Госдуму России.
В ходе этой акции возле дипломатического здания произошла потасовка. За драку с одним из избирателей был задержан "Национал-патриотического движения Украины" Михаил Ковальчук.
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В настоящее время он отпущен. Имеющимся данным, пострадавший мужчина пришел к посольству вместе со своей супругой-россиянкой.
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