Видео нападения на журналистку Латынину появилось в сети

Пострадавшая сообщила, что не смогла догнать нападавших, поскольку ни один водитель не захотел посадить ее в свой автомобиль

21 августа 2016, 19:13

Фото: iichan.ovh

Неизвестные выложили видео нападения на известную журналистку "Новой газеты" Юлию Латынину, сообщают "Вести".

Неизвестные облили фекалиями журналистку

Неизвестные облили фекалиями журналистку "Новой газеты" в Москве

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 20 августа, рядом с гостиницей "Украина" и редакцией "Эха Москвы". Два человека облили женщину фекалиями и скрылись на мотоцикле. 

Издание отмечает, что Латынина не смогла их догнать, так как ни один водитель не захотел посадить ее к себе в машину. Пострадавшая добавила, что ей пришлось долго отмываться.

Латынина уверена, что нападение было заранее спланировано, и за ней вели слежку. Неизвестные напали на нее из-за ее профессиональной деятельности, полагает журналистка.

В данный момент полицейские проводят по факту нападения проверку.

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