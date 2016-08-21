Видео нападения на журналистку Латынину появилось в сети

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Неизвестные выложили видео нападения на известную журналистку "Новой газеты" Юлию Латынину, сообщают "Вести".

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Происшествия Неизвестные облили фекалиями журналистку "Новой газеты" в Москве

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 20 августа, рядом с гостиницей "Украина" и редакцией "Эха Москвы". Два человека облили женщину фекалиями и скрылись на мотоцикле.

Издание отмечает, что Латынина не смогла их догнать, так как ни один водитель не захотел посадить ее к себе в машину. Пострадавшая добавила, что ей пришлось долго отмываться.

Латынина уверена, что нападение было заранее спланировано, и за ней вели слежку. Неизвестные напали на нее из-за ее профессиональной деятельности, полагает журналистка.

В данный момент полицейские проводят по факту нападения проверку.