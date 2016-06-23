Журналисты подтолкнули барнаульцев на кражу велосипеда. Видео

Журналисты телеканала "Катунь 24" провели очередной эксперимент, где проверили как барнаульцы отреагируют на кражу велосипеда среди белого дня. По сюжету, молодой человек пытается отцепить припаркованный к магазину чужой велосипед, а ведущая Алена Февраль и ее верные коллеги наблюдали за реакцией обычных горожан.

"Позволят ли барнаульцы украсть средство передвижения у них на глазах, узнаете из нового выпуска программы "Социальный эксперимент", - говорится в анонсе выпуска.

В целом, как говорят авторы очередного эксперимента, неравнодушных барнаульцев оказалось намного больше.

