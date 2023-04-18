Виктор Томенко рассказал об итогах работы промышленности Алтайского края за пять лет

Промышленность края растёт быстрее промышленности Сибири

18 апреля 2023, 19:01, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перед совещанием регионального Министерства промышленности и энергетики посетил лаборатории Инжинирингового центра "ХимБиоМаш". Студенты, преподаватели и опытные инженеры на базе центра создают проекты не только для краевых, но и известных российских предприятий, например, для КамАЗа.

"Считаю, что промышленность – в самом широком понимании этого слова, от “оборонки“ и машиностроения до наукоёмких высокотехнологичных производств – одна из важнейших точек роста для Алтайского края. Более того, уверен, что Алтайский край должен стать центром воспитания будущей инженерной элиты страны", – подчеркнул Томенко.

В ходе совещания также были озвучены ключевые показатели развития промышленности. За пять лет индекс промышленного производства по краю увеличился на 7,6%, а по СФО – на 4,5%. Промышленность края растёт быстрее промышленности Сибири. За тот же период рост заработной платы одного работника предприятий Алтайского края составил 73%, в то время как по России – 55%.

"Я убеждён, что из года в год демонстрируя результаты поступательного движения, роста по основным базовым показателям – по объёмам производства, объёмам инвестиций, уровню заработной платы, уровню и объёму налоговых платежей, которые сегодня формирует промышленность и энергетика края, – мы можем говорить о том, что мы на правильном пути", – отметил Виктор Томенко.

Глава региона подчеркнул, что все эти результаты достигнуты в сложных условиях последних трёх лет и выразил надежду, что на 2023 год и ближайшую перспективу есть хороший задел, который будет помогать двигаться дальше, решать возникающие проблемы.