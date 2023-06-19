"Вкусно – и точка" поднимет цены почти на все позиции в меню
Стоимость, предположительно, увеличится с 26 июня
19 июня 2023, 23:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
В ресторанах быстрого питания "Вкусно – и точка" в ближайшее время поднимется цена почти на все позиции в меню. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Предположительно, подорожает еда с 26 июня. В среднем рост цены составит 5-8%. Причиной, по словам представителей компании, стало подорожание ингредиентов и проблемы с логистикой.
Ранее сообщалось, что компания "Вкусно – и точка" планирует запустить собственный аналог "Хеппи Мила" уже до конца лета.
Партия игрушек для первых наборов уже разработана.
00:10:42 20-06-2023
Когда у этих импортозамещателей харя треснет, от наживы?
00:42:58 20-06-2023
Логично, теперь русские владеют этим бизнесом, у нас любой продукт получается дороже, сразу проблемы с логистикой, продукты подорожали, ну, ну, может эффективно работать научиться.)
08:55:49 20-06-2023
Гость (00:42:58 20-06-2023) Логично, теперь русские владеют этим бизнесом, у нас любой п... Не научатся работать никогда. Все превратят в советскую столовку. Уже давно превратили по уровню и качеству обслуживания.
08:49:40 20-06-2023
Как ответил М.Хазин на вопрос какая собственность эффективнее частная или государственная: "Когда на управление приходят менагеры форма собственности не имеет значения". Теория которой обучены торгаши сначала инвестирование, потом извлечение прибыли. Да, ребята поначалу теряли, демпинговали цены, но получили клиентскую базу, теперь надо отбивать вложения. А если к примеру Макдональдс для оборотного капитала юзал долларовые кредиты, наши сейчас в рублевой зоне, а намного рубль дороже стоит в связи с "независимым" от государства Центробанком. Так что всё будет дороже либо.. ниже качеством.
10:57:52 20-06-2023
Гость (08:49:40 20-06-2023) Как ответил М.Хазин на вопрос какая собственность эффективне... В нашей экономике все становится дороже, потому что монополисты давно захватили рынок, конкуренции нет.
11:55:38 20-06-2023
Гость (10:57:52 20-06-2023) В нашей экономике все становится дороже, потому что монополи... Посмотрите сколько развелось пекарен, кофеен, частных стоматологий, да даже парикмахерских (если абстрагироваться от сырья) и как это снижает цены? Зато худо-бедно за ценниками на бенз следит ФАС. Да, есть повышение на несколько копеек в год, и это болезненно, но на 20% это в не в 2 раза. Так что бросьте эти либеральные экономические теории, всё это фуфел чтобы скрыть грабёж простого народа в угоду капиталистам.
13:34:15 20-06-2023
Гость (11:55:38 20-06-2023) Посмотрите сколько развелось пекарен, кофеен, частных стомат... Вы назвали в этой цепочке низшее звено, крупная компания монополист может держать высокую цену например на куриное мясо или держать высокую цену на энергоносители и вы как потребитель будете переплачивать в карман монополистам, не надо так примитивно мыслить глядя на колличество пекарен, в готовом продукте очень длинная цепочка влияющая на цену в конечном продукте, причем монополист может удерживать высокую цену на всем рынке скупая конкурентов.
12:20:53 20-06-2023
Гость (08:49:40 20-06-2023) Как ответил М.Хазин на вопрос какая собственность эффективне... хазин прям авторит, сколько раз он уже говорил неправду , перестал его слушать, и сколько их уже создавали этих лже экономистов которые в итоге из себя ничего не представляют
12:59:06 20-06-2023
Гость (12:20:53 20-06-2023) хазин прям авторит, сколько раз он уже говорил неправду , пе... А по существу? P.S. Хазин предсказал победу Трампа за полгода, 20 лет назад предсказал и описал распад мировой нефтедолларовой системы на несколько валютных зон, процесс начало которого мы сейчас наблюдаем.
09:08:29 20-06-2023
Считаю необходимым маркировать продукцию/торговые точки всех компаний, которые принадлежат корпорациям, "ушедшим" с нашего рынка, но по факту "оставшимся", чтобы эти самые "патриоты", повязывающие Георгиевские ленты на антенну, всякий раз, приобретая такую маркированную продукцию, знали, что поддерживают недружественные компании из недружественных стран. Это как маркировка "иноагентов". Это необходимо сделать чем быстрее, тем лучше.
09:53:54 20-06-2023
Гость (09:08:29 20-06-2023) Считаю необходимым маркировать продукцию/торговые точки всех... Тогда у тебя сразу стул улучшится. Иной причины этого бреда я не вижу.
10:12:29 20-06-2023
Гость (09:53:54 20-06-2023) Тогда у тебя сразу стул улучшится. Иной причины этого бреда ... Великий маг-прорицатель, возможно, сам Гарри Поттер? Иначе как связать мои слова с моим дерьмом? Или вы- копрофаг?
11:05:08 20-06-2023
Гость (09:08:29 20-06-2023) Считаю необходимым маркировать продукцию/торговые точки всех... Предложи ещё китайские маркировать и вообще отказаться от всех товаров сделанных вне России, так как дружественных стран у России в принципе нет.
11:25:42 20-06-2023
Гость (09:08:29 20-06-2023) Считаю необходимым маркировать продукцию/торговые точки всех... ничеого не понятно. зачем столько деепричастных оборотов?