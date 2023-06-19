"Вкусно – и точка" поднимет цены почти на все позиции в меню

Стоимость, предположительно, увеличится с 26 июня

19 июня 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В ресторанах быстрого питания "Вкусно – и точка" в ближайшее время поднимется цена почти на все позиции в меню. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предположительно, подорожает еда с 26 июня. В среднем рост цены составит 5-8%. Причиной, по словам представителей компании, стало подорожание ингредиентов и проблемы с логистикой.

Ранее сообщалось, что компания "Вкусно – и точка" планирует запустить собственный аналог "Хеппи Мила" уже до конца лета.

Партия игрушек для первых наборов уже разработана.