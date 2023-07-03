Владелец производителя водок "Хортица" и "Первак" появился в базе розыска МВД

Черняк обвиняется в РФ в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России

03 июля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МВД РФ объявила в розыск украинского предпринимателя, владельца компании по производству водок "Хортица" и "Первак" Евгения Черняка. Как сообщает ТАСС, его обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью террористической деятельности в России.

Как заявляли в СК РФ, Черняк обвиняется в РФ в перечислении украинской армии более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности в России. Также в июне 2023 года он поставил украинской армии товары для ведения боевых действий свыше 90 млн рублей.

Также в рамках расследования установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц они задержаны.