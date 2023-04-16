Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

"Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей. <…> Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", - сказано в поздравлении.