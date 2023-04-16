Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
16 апреля 2023, 13:27, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
"Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей. <…> Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", - сказано в поздравлении.
Путин и мэр Москвы Сергей Собянины присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
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