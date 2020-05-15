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Комментарии в эфире
Пусть разуваются или бахилы, зачем они заразу разносить от одного дома в другой. Это секундное дело уважение к хозяевам. Я налоги плачу стабильно и требую к себе нормальное обслуживание. Скорая помощь это не боги, это услуга государства за которую мы платим.
«Дают мешки из-под продуктов». Бийские медики скорой помощи пожаловались, что люди не пускают их домой без бахил
17 часов назад
мог заразиться гриппом на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря от последствий ковида. ---- Это как понимать?
С каким диагнозом режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в больницу
2 часа назад
Конечно, потаскай 24:часа чемодан в полной загрузке, а это кг 15, по поднимайся на этажи, а на селе иногда км 5 по сугробам надо ползти, и больных потаскай, накатай за сутки до 1000 км. Ещё и спину согни в поклоне раз 30, чтоб бахилы одеть и снять. А вообще инструкция запрещает, вдруг пока врач наклонился бахилы одевать, ему по голове стукнут.
«Дают мешки из-под продуктов». Бийские медики скорой помощи пожаловались, что люди не пускают их домой без бахил
17 часов назад
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Экология
Авто
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Спорт
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Туризм
Образование
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Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Анонс коммерческий
Комментарии в эфире