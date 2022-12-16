Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и когда ждать потепления?

Синоптики сообщили, что морозы уйдут. Но ненадолго

16 декабря 2022, 07:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Морозы, сковавшие Алтайский край, вскоре уйдут. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. Впрочем, долго радоваться нам не придётся: это будет небольшая передышка, после которой столбики термометров вновь рухнут вниз.

К сожалению, велика вероятность, что холода не отпустят нас на протяжении всей зимы, считают синоптики. Слишком хорошо сформировался азиатский антициклон, который определяет погоду в наших краях.

О том, какая погода будет в Алтайском крае на выходных, когда ждать окончания морозов и до каких температур потеплеет, — в материале amic.ru.

Какая погода будет в субботу, 17 декабря?

В субботу в Алтайском крае всё ещё будет очень холодно. Ночью столбики термометров опустятся до -27...-32 градусов. В утренние часы местами возможна изморозь. Днём воздух прогреется до -14...-19 градусов.

Ни снега, ни усиления ветра синоптики не прогнозируют.

Какая погода будет в воскресенье, 18 декабря?

И в воскресенье погодные условия останутся примерно такими же. Ночью — морозы до -24...-29 градусов. Днём — от -14 до -19 градусов.

Осадков не будет, но днём местами по краю возможны порывы ветра до 12 м/с.

В общем, существенного потепления на выходных ждать не стоит. Погода останется холодной. При этом в Гидрометцентре подчеркнули, что самые лютые морозы этой волны похолодания уже позади — их мы пережили в ночь с 14 на 15 декабря.

Когда закончатся морозы в Алтайском крае?

А вот с понедельника, 19 декабря, Алтайский край ждёт потепление. По данным регионального ЦГМС, наша территория окажется во власти западного циклона, который принесёт с собой снегопады, усиление ветра и метели. Ну а воздух при этом заметно прогреется. Синоптики обещают, что дневные температуры будут достигать -5...-10 градусов.

Надолго ли к нам придёт потепление?

Ненадолго. Западный циклон будет господствовать над Алтайским краем 19 и 20 декабря. Затем в свои права снова вступит азиатский антициклон. А это значит, что на улице вновь заметно похолодает.

В общем, нас ждёт не серьёзное потепление, а пара дней передышки от морозов.