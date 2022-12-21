Незаконная перепланировка. Кого теперь не будут штрафовать за снесённые стены

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение по срокам наказания за перепланировку

21 декабря 2022, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Перепланировка квартиры — очень популярный способ улучшить свои жилищные условия. Однако чтобы провести такие работы, нужно получить специальное разрешение. Незаконная же перепланировка грозит штрафом. Причём ещё совсем недавно считалось, что такое самовольство — длящееся нарушение. То есть человек нарушает, пока проживает в квартире. Следовательно, когда бы к нему ни пришли из жилинспекции, его могут привлечь к ответственности. Но сейчас кассационный суд решил иначе. Какой теперь срок давности за незаконную перепланировку таких нарушений и можно ли за них оспорить штраф, разбираемся в рубрике «Вопрос-ответ».

В какой срок после незаконной перепланировки могут вынести штраф?

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: за незаконную перепланировку можно наказать только в течение двух месяцев с момента завершения ремонта. То есть как только владелец отложил в сторону молоток, включается таймер давности. После истечения этого срока наказывать человека уже не получится, пишет «Российская газета».

Правовой урок высокая инстанция преподала в ходе рассмотрения конкретного дела. Житель Саратова, гражданин П., установил в своей квартире газовый котёл без получения каких-либо разрешительных документов в далёком 2004 году. Спустя 17 лет, в начале 2022 года, к хозяину пожаловали из жилинспекции. За незаконную перепланировку они выписали ему штраф в размере двух тысяч рублей. Но в итоге решение о наказании гражданина П. суд отменил.

А как доказать, что срок давности для вынесения штрафа уже вышел?

Для доказательства срока давности незаконной перепланировки можно предъявить чеки или видео с ваших домашних мероприятий, например, дня рождения или Нового года, на фоне «незаконных интерьеров». Также суд примет во внимание показания свидетелей, которые смогут подтвердить ваши слова.

Но если из жилищной инспекции нагрянут раньше, чем через два месяца, тогда штраф придётся заплатить. А заявиться её представители могут, например, после обращения соседей. Основанием для беспокойства граждан может стать большой объём выносимого строительного мусора, включая крупные куски, похожие на фрагменты стен.

Получается, можно делать незаконную перепланировку и через два месяца хозяину уже ничего не грозит?

Не совсем так. Владельцу не будет грозить только административный штраф, но это не значит, что тот же газовый котёл можно будет оставить на месте. Если перепланировка опасна и непозволительна, в любом случае всё придётся вернуть на свои места.

Главное, что необходимо понимать: ремонт разрешат узаконить лишь в том случае, если изменения не представляют опасности для устойчивости здания, соответствуют нормам и правилам. Например, нельзя убирать стены между комнатой и лоджией или балконом, размещать кухни над жилыми комнатами соседей, увеличивать санузел за счёт жилых комнат, демонтировать общедомовую вентиляционную систему и другое.

Однако если перепланировка квартиры проведена была хоть и незаконно, но в разумных пределах, такие изменения можно попытаться узаконить. Главное, получить положительное заключение строительной экспертизы. Для этого потребуется обратиться с исковым заявлением в администрацию с требованием о сохранении жилого помещения в перепланируемом состоянии.