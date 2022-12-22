Почти зеркальная дата. Что особенного в 22 декабря 2022 года и что говорят астрологи и нумерологи про этот день?

Пророчество на этот мистический день давала даже сама Ванга

22 декабря 2022, 13:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Для некоторых 22 декабря 2022 года — не просто день. Астрологи и нумерологи уверены, что это магическая дата, ведь в цифровом обозначении она содержит в себе сразу шесть двоек. Эзотерики считают, что этот день обладает особенной энергией. Даже сама Ванга давала предсказание на этот день ещё много лет назад. И было оно не очень позитивным.

О том, чем особенна дата 22 декабря 2022 года и что о ней говорят астрологи и нумерологи — в материале amic.ru.

Правда ли, что 22 декабря 2022 года — зеркальная дата?

Не совсем. Зеркальными называют даты, которые в цифровом варианте выглядят полностью симметрично. Например, зеркальной была дата 22.02.2022.

А 22 декабря 2022 года — просто необычная дата из-за большого количества цифр «2». Но нумерологи считают, что этот день тоже особенный и называют его «датой шести двоек».

Что особенного в дате 22.12.2022?

Эзотерики считают, что этот день обладает мощной энергией. А всё дело в том, что 22 декабря господствуют двойки, единица и ноль. По словам нумерологов, эти числа отвечают за мыслительную деятельность и творчество.

Как поясняют эксперты, 22 декабря оказывает на людей мощный кармический эффект. Каждый способен изменить свою судьбу, если правильно примет знаки от Вселенной.

Что Ванга говорила о 22 декабря 2022 года?

На самом деле, многие люди трактуют пророчества Ванги по-разному. Как пояснил кум ведуньи и хранитель её предсказаний Сергей Косторной, далеко не факт, что своё пророчество ясновидящая давала именно о 22 декабря. Но такой вариант есть.

«Ванга никогда не увлекалась нумерологией, в своих предсказаниях не называла точных дат, только какие-то узнаваемые приметы года... 22 декабря нужно ждать с опаской. Она говорила: „На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт Солнце“. Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведёт к страшной вспышке на Солнце», — цитирует собеседника «МК».

Есть и те, кто считает, что Ванга имела в виду не вспышку на Солнце, а ядерный взрыв или другую большую катастрофу. Но есть последователи ведуньи, которые более оптимистичны в прогнозах. По их словам, Ванга, наоборот, предрекала спад напряжённости в мире после 22 декабря 2022 года. Их версия гласит, что началось всё с предыдущей зеркальной даты — 22 февраля 2022 года. И сейчас этот коридор якобы должен закрыться.

В общем, трактований предсказаний Ванги много. В какое из них верить и верить ли вообще — дело ваше.

Что нумерологи говорят о 22 декабря 2022 года?

Как рассказала изданию «МК» нумеролог Евгения Зиатдинова, несмотря на обилие двоек в дате, настоящее число 22 декабря — четыре. Получается оно, если сложить 2+2+1+2+2+0+2+2=13, а затем сложить 1+3.

В ведической астрологии четвёрка — символ планеты Раху, пояснила эксперт. По её словам, это очень мощная планета, которая может как помочь человеку, так и сильно подпортить ему жизнь.

Чтобы сохранить внутреннюю гармонию, весь день нужно видеть вокруг лишь позитив, считает Зиатдинова. Тогда вы сможете и привлечь удачу, и даже улучшить своё финансовое положение.

«Число два, в изобилии представленное в этот день, принадлежит Луне. Она смягчает гневливый нрав Раху и даёт возможности усилить семейную связь, найти компромиссы в ссорах и сохранить добрые отношения», — цитирует «МК» нумеролога.

Что о 22 декабря 2022 года говорят астрологи?

Луна 22 декабря находится в Стрельце. По словам астрологов, такое положение светила говорит о том, что лучше заняться мыслительной деятельность и подготовкой к большим проектам. При этом с их стартом лучше не торопиться, поскольку велик риск ошибки.

В целом день будет не очень благоприятным. Есть опасность заболеть или впасть в хандру.