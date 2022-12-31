За что можно «поймать» штраф в Новый год и правда ли, что на Алтае нельзя шуметь и пускать салют в ночь на 1 января?

Разбираемся, за что могут оштрафовать в новогоднюю ночь и как этого избежать

31 декабря 2022, 18:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новогоднюю ночь почти все жители страны выходят на улицу, чтобы устроить праздничный фейерверк. Но в СМИ вдруг появились сообщения, что это неправомерно и грозит штрафами за нарушение закона о тишине. Громко петь и танцевать в эту ночь тоже не рекомендуется, потому что если соседям это не понравится, они могут вызвать полицию, которая накажет слишком шумную компанию. Как жителям Алтайского края не заработать административный штраф, испортив праздник себе и другим, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

В новогоднюю ночь правда нельзя запускать салют и громко петь?

Шум и фейерверки действительно запрещены во многих регионах даже в новогоднюю ночь. Но жителям Алтайского края повезло больше, потому что наши депутаты позаботились о том, чтобы этот праздник прошёл максимально весело: на период с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января ограничения закона о тишине не распространяются. То есть и петь, и танцевать, и запускать салюты в Алтайском крае в ночь на 1 января можно. Но вот с 06:00 до 09:00 шуметь уже нельзя.

Впрочем, на счёт фейерверков всё-таки есть несколько ограничений. Для запуска салюта и ракетниц должна быть оборудована специальная площадка. Она обязательно должная быть ровная, иначе ракеты могут залететь на балкон, повредить машину и стать причиной пожара или травм окружающих. Чтобы избежать проблем, лучше заранее обратиться в управляющую компанию и согласовать безопасное место для запуска фейерверка.

Напомним, в Барнауле в этом году в ночь на 1 января 2023 года «официальных» высотных фейерверков, которые обычно организуют за счёт города, не будет.

А что будет, если просто запустить салют во дворе своей многоэтажки?

Потенциально за запуск пиротехники и салютов вблизи жилых домов, гаражей, машин, из окон, с балконов, крыш многоэтажек могут выписать штраф, пояснила агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

За несоблюдение правил пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ для обычных граждан предусмотрена административная ответственность и штраф от 5000 до 15 000 рублей.

Если пиротехническое шоу обернётся какими-то неблагоприятными последствиями, например, пожаром, организатору фейерверка уже будет грозить более крупный штраф и даже уголовное наказание. По статье 218 УК РФ максимально предусмотрено до пяти лет тюремного заключения.

Как правильно запускать фейерверк?

Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек, который изучил инструкцию. Безопасное расстояние для просмотра фейерверков составляет 15-20 метров. Никогда не используйте петарды в помещениях и вблизи домов, лучше всего их запускать на пустырях, вдали от проводов и деревьев, рекомендуют в МЧС России по Алтайскому краю.

«Покупая пиротехнические изделия, проверьте срок годности изделия, сертификат соответствия и инструкцию, которая должна быть на русском языке. Никогда не используйте изделия с дефектами корпуса и фитиля. Не применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. Помните, что использование „ракет“ и „бабочек“ рядом с жилыми домами может обернуться пожаром, если они залетят в окно, на балкон или на крышу», — отмечают в региональном МЧС.

За что ещё могут выписать штраф в новогоднюю ночь?

Чаще всего штрафы рискуют получить люди, распивающие алкоголь и курящие в общественных местах. Эти вредные привычки могут разорить человека на сумму от 500 до 3000 и 1500 рублей соответственно.

Едва ли кто-то пойдёт за ёлкой в лес в новогоднюю ночь, но если вдруг это случится, то за это тоже предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей.