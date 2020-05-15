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Так займитесь.
В Бийске подорожал проезд по понтонному мосту
3 часа назад
Человеческие взаимоотношения не для физмата
Три алтайские школы попали в список 200 лучших в стране
4 часа назад
Гость, когда это воровство закончить только тогда можно будет построить мост как во Владивостоке
В Бийске подорожал проезд по понтонному мосту
3 часа назад
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4 часа назад
В Алтайском крае стали реже травиться алкоголем на новогодних праздниках
4 часа назад
Правда ли, что Таиланд и Вьетнам снова вводят ковидные запреты для туристов?
4 часа назад
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Экология
Авто
Происшествия
Бизнес
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире