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Комментарии в эфире
Скоро только Бузова, да Газманов останутся-------- и ты. правда, ты, выше коверного клоуна не поднимешься.
Минюст добавил актера Артура Смольянинова в список иноагентов
час назад
Точно сами выходят ???
Чем грозит России выход из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
час назад
Гость, в Евпвтории давно все автобусы городсеие муниципальные. И хорошо работают.
Мэрия Барнаула закупит 18 новых автобусов. Кто ими будет управлять и где они будут ходить?
21 час назад
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36 минут назад
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Экология
Авто
Происшествия
Бизнес
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире