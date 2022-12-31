А это нормально? Что делать, если новогоднее настроение никак не приходит

Почему люди грустят перед Новым годом

Вокруг бешеный ажиотаж, все знакомые мечутся, украшая елки, выбирая подарки и скупая продукты к новогоднему столу. И только у вас нет желания заниматься подготовкой предстоящего праздника. Зато вы думаете: «Со мной что-то не так». С вами все в порядке, успокаивает психолог. Предновогодняя тоска — обычное явление. И причин у нее довольно много. Но вот эти три — самые распространенные:

1. Ждем кого-то, кто сделает нам праздник

И это самая частая причина предновогоднего сплина, говорит психолог.

«Если брать не конкретно этот год, а сам праздник, то вокруг него всегда волшебная атмосфера. Только когда мы были детьми, ее для нас создавали взрослые: утренники, сказки, сладкие лакомства и спрятанные подарки. Дети вырастают, становятся взрослыми и оказывается, что сами они не умеют создавать эту волшебную атмосферу. Им кажется, что все должно получиться само собой, а на деле нужны усилия и включенность», — объясняет Кабанченко.

2. Усталость

Мешает почувствовать праздник бешеный ритм, в котором нам приходится жить в конце года. Надо найти подарки, праздничный наряд. А на работе в это время свои «новогодние традиции»: нужно успеть сдать отчеты, закрыть планы и закончить проекты. Поэтому мы часто вынуждены готовиться к Новому году в атмосфере суматохи и суеты. А накопившаяся усталость мешает нам правильно настроиться.

3. Недовольство собой

В конце года мы анализируем прошедшие 12 месяцев. И если вдруг мы не успели или не смогли сделать что-то из намеченных планов, то легко впадаем в уныние. И особенно, когда все вокруг хвастаются в соцсетях своими достижениями.

«Человек сталкивается с ситуацией, когда нужно анализировать и подводить личные итоги: „А что я успел сделать? Я управлял жизнью или жизнь мной управляла? Этот год вообще получился про мои цели или не очень?“ Естественно, к Новому году мы все подходим в разных обстоятельствах. Если у тебя что-то не получилось, а вокруг все начинают радоваться и праздновать, несчастье только усиливается», — подчеркивает психолог.